اتصال هاتفي بين السوداني وبن سلمان يبحث مجموعة قضايا تخص البلدين والمنطقة

تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مجموعة قضايا تخص البلدين والمنطقة.

وشهد الاتصال وفقا لبيان حكومي عراقي، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان وفقا للبيان، على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.

المصدر: RT