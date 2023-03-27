الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع 20 مركبة

أوقفت المصالح الأمنية الجزائرية بالعاصمة 4 أشخاص، نشطوا ضمن شبكة إجرامية امتهنت سرقة السيارات.

وجاء في بيان المصالح الأمنية: "قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، وخيانة الأمانة، النصب والاحتيال وإستغلال النفوذ التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، وإساءة إستغلال الوظيفة، وعرقلة مهام الضبطية القضائية أثناء تنفيذ سند قضائي مع رفض الامتثال وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم مغايرة".

وتمت القضية، تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، والتي جاءت بعد ترسيم شكوى من طرف أحد المواطنين، حيث تبين أن سيارته التي اشتراها بطريقة قانونية، محل سرقة وخيانة أمانة تابعة لإحدى الشركات.

وأفضت العملية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، إلى توقيف 4 أشخاص، مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 38 و 56 سنة.

وتبين أن المعنيين، ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية، ليتم تنفيذ أذون بالتفتيش وتمديد الاختصاص.

وتمكنت المصالح المعنية من ضبط واسترجاع 20 مركبة سياحية، و10 أختام مقلدة ورخصة سياقة مزورة، و5 هواتف نقالة، وملفات إدارية مزورة خاصة بالمركبات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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المصدر: النهار الجزائرية