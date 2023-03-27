الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا ويعتقل أحد الفلسطينيين ( فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع الشبان الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، بمحاصرة الجيش الإسرائيلي لأحد المنازل في المخيم، وبأنها "اعتقلت والد الشهيدين رأفت وإبراهيم المقيطي، عقب مداهمة منزله في المخيم".

وأصيب طفل بالرصاص في ساقه، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية للرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "صفا" أن "قوات إسرائيلية خاصة متخفية في باص باللون الأبيض، يحمل لوحة تسجيل فلسطينية داهمت منزل الشهيدين، عقب ذلك اقتحمت جيبات عسكرية المخيم وحاصرته".

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باقتحام كتيبة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لاعتقال أحد "المطلوبين"، وأن اشتباكات مسلحة اندلعت بينهم وبين شبان المخيم.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية