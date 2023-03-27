الاتحاد الأوروبي: ليساعد اللبنانيون أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي

قال مسؤول لجنة الحوار في الاتحاد الأوروبي، لوفد لبناني يزور بروكسل، إن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كي يساعدهم المجتمع الدولي.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ما زال داعما للبنان ولا سيما في معالجة تداعيات أزمة النزوح السوري، مطالبا بتنفيذ سريع للإصلاحات وأن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وتحدث أعضاء اللجنة عن خطورة الوضع في لبنان، وأن العالم كله متفق على ضرورة التوصل إلى اتفاق سريعا مع صندوق النقد الذي وصلت أصداء ما قاله من خطورة عن الوضع اللبناني إلى الأوروبيين ووافقوا على ذلك.



وتحدث النواب اللبنانيون عن التأثيرات السلبية لأزمة النازحين وعن فشل السلطة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والفشل في إدارة البلاد وانتخاب رئيس للجمهورية.

كما أثار النواب ضرورة المساعدة في القطاعين الصحي والتربوي، وبرز أيضا تساؤل يتعلق بالقضايا المثارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا وضرورة معرفة ما إذا كان سلامة مذنبا أم بريئا.

المصدر: LBCI