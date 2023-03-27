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الإفتاء المصرية توضح توقيت الفجر في مصر

مجتمع

الإفتاء المصرية توضح توقيت الفجر في مصر
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يثار من تشكيك في توقيت الفجر في مصر أمر لا يجوز الالتفات إليه ولا التعويل عليه.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه "قول يعارض الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية". 

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن "توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعا".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا اعتبار بغير ذلك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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