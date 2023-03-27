المغرب.. تفاصيل ضبط سيارات فاخرة مسروقة من كندا في ميناء طنجة

علق مصدر مغربي مطلع على ما أوردته وسائل إعلام كندية مؤخرا، حول ضبط سيارات فاخرة مسروقة من كندا في أحد الموانئ المغربية خلال نقلها بحرا إلى دبي.

وقال المصدر في تصريح لموقع "هسبريس"، إن الأمر يهم ما جرى بميناء طنجة المتوسط.

وأضاف أن عملية الضبط شملت سيارتين اثنتين فقط، بينما واصلت البقية الطريق صوب ميناء جبل علي في الإمارات.

وكانت وسائل إعلام كندية قد نشرت تفاصيل عملية ضبط أسطول من السيارات الفاخرة المسروقة من كندا في أحد الموانئ المغربية خلال عملية نقلها إلى دبي.

وأفادت بأن العملية التي قادتها الشرطة الكندية بتنسيق مع وكالة خدمات الحدود الكندية والشرطة الدولية والمغربية، مكنت من استعادة 24 سيارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.1 مليون دولار، من بينها سيارة من نوع رولز رويس تقدر قيمتها بـ 500 ألف دولار.

وأشارت الشرطة الكندية إلى أن التحقيقات انطلقت في شهر فبراير 2023.

وأوضحت أن التحقيق مستمر في هذه القضية التي لم يتم وفق السلطات الكندية، توقيف أي شخص على خلفيتها، بينما رجحت وسائل إعلام مغربية ارتباطها بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات جرى تفكيكها قبل أيام.

وبينت في بيان أن سرقة هذه السيارات تتم عبر إعادة برمجتها تقنيا من طرف أفراد هذه العصابات ما يسمح بتشغيلها عن طريق استخدام مفتاح جديد، ثم يتم نقلها بعد ذلك في حاويات إلى ميناء مونتريال وتهريبها إلى الخارج.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي