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الإمارات تدين قرار إسرائيل شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

أخبار العالم العربي

الإمارات تدين قرار إسرائيل شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
AFP
مستوطنات
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أدانت الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما.

كما دعت لوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: وام

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