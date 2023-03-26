"الفلك الدولي": موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية صحيح وما يثار حوله مجرد ادعاءات

أكد مركز الفلك الدولي أن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية صحيح وما يثار حول دقته مجرد ادعاءات واهية.

وقال المركز في تغريدة على "تويتر": "تنتشر بين الفينة والأخرى إشاعات بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل".

وأضاف "يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 بكثير، تصل أحيانا إلى الزاوية 30، وهذا أمر معروف بالرصد المتواتر، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا".

واختتم التغريدة بالقول: "وعليه فإن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة، ومدعم بقول الفلكيين والمؤقتين الحاذقين أمثال الصوفي والخوارزمي والبيروني والبتاني وابن الشاطر وغيرهم الكثير".

تنتشر بين الفينة والأخرى إشاعات بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل.



ويشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا. فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 https://t.co/xRnGmCu7yC… pic.twitter.com/WkfkEjAU0R — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 26, 2023

المصدر: RT