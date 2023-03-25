السعودية تدين قرار إسرائيل نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبّرت الخارجية في بيان لها، عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار "الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".

وأهابت المملكة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية".

المصدر: واس