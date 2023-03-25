الملك سلمان وولي عهده يعزيان أمير الكويت

بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عزّياه بها في الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت يوم الأربعاء، وفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

وذكر الديوان الأميري، إن الراحل توفي عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

المصدر: وسائل إعلام سعودية وكويتية