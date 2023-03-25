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قتلى وجرحى بهجوم على موكب وزير الدفاع اليمني

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بهجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
Globallookpress
عناصر من قوات الحكومة اليمنية (صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في عدن بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

وأوضح المراسل أن الهجوم وقع على  الطريق من المخا إلى تعز، مضيفا أن مصادره الخاصة أكدت نجاة الوزير ومن معه من المسؤولين وسقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم المرافق.

المصدر: RT

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