قتلى وجرحى بهجوم على موكب وزير الدفاع اليمني

أفاد مراسلنا في عدن بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

وأوضح المراسل أن الهجوم وقع على الطريق من المخا إلى تعز، مضيفا أن مصادره الخاصة أكدت نجاة الوزير ومن معه من المسؤولين وسقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم المرافق.

هجوم ارهابي بطيران مسير يستهدف موكب وزير الدفاع الفريق محسن الداعري بمنطقه الكدحه محافظه تعز اثناء عودته من المخا وانباء عن نجاته مع مسؤلين اخرين ومقتل وجرح عدد من الجنود واحتراق احد الاليات pic.twitter.com/e5PiInLk7B — بن عيدان (@abn_ataq) March 25, 2023

المصدر: RT