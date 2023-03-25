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تونس.. هزة أرضية تضرب منطقة سيدي الهاني

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تونس.. هزة أرضية تضرب منطقة سيدي الهاني
وسائل إعلام
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ضربت هزت أرضية فجر اليوم السبت، شدتها 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية لتونس.

وسجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم السبت 25 مارس 2023، عند الساعة 1:14 فجرا، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

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وحدد المعهد مركز الهزة الأرضية، بحسب التحاليل الأولية، جنوب غربي منطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة جنوب العاصمة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

المصدر: RT

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