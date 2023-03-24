صحيفة تكشف عن ثغرات في الدفاع الجوي الأمريكي فوق قاعدة التحالف بسوريا

كشف مسؤولون أمريكيون عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي لقاعدة التحالف الغربي بقيادة واشنطن في سوريا التي تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة، رجحت بعض الجهات وقوف إيران وراءه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم، أن منظومة الدفاع الجوي "لم تكن عاملة إلى درجة كاملة".

وأشار المسؤولون إلى أنه لم يكن من الواضح ما إذا كشف المهاجمون عن الثغرات مسبقا واستغلوها عمدا، أم تزامن الهجوم مع وجود المشاكل في منظومة الدفاعات بصدفة.

وحسب قول المسؤولين، فإن القوات الأمريكية بشمال شرقي سوريا كانت بحالة تأهب عالية، نظرا لشن الجماعات الموالية لإيران 78 هجوما على المواقع الأمريكية منذ يناير 2021.

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لكن منظومة Avenger الصاروخية للدفاع الجوي في قاعدة RLZ بريف الحسكة قد تكون تعرضت للمشاكل الخاصة بالصيانة في الفترة التي وقع فيها الهجوم، حسب قول أحد المسؤولين.

وأشار المسؤولون إلى أن القاعدة تمتلك أنظمة دفاع أخرى، لكنها لا تؤمنها بالكامل.

وامتنعوا عن مناقشة الثغرات والإخفاقات المحتملة في عمل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية.

واكتفى المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بالقول إن البنتاغون يتخذ "مختلف الإجراءات لحماية أفرادنا"، ورفض الدخول في التفاصيل نظرا لاعتبارات أمنية، ومشيرا إلى أن التحقيقات في الحادث مستمرة.

وكان الهجوم بالطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية بشمال شرقي سوريا الخميس قد أسفر عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة 6 آخرين بجروح.

المصدر: "نيويورك تايمز"