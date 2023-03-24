إصابة مدنيين اثنين بقصف استهدف بلدة ذيبان شرقي سوريا (فيديو)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعرّض بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا لقصف بعشر قذائف صاروخية أصابت اثنتان منها أحد المنازل، مما أدى إلى إصابة امرأة وابنتها بجروح.

وأدانت "قوات سوريا الديمقراطية" استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين.

وأكدت على ضرورة تجنيب المدنيين والأفراد غير المشاركين في الأعمال القتالية عمليات الاستهداف، وعدم التسبب في عرقلة الحرب ضد "داعش".

وقالت في بيان: "قواتنا التي خاضت المعركة الأكبر ضد تنظيم "داعش" وحققت النصر عليه في الباغوز، تؤكد على مواصلة كفاحها المشترك مع التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي وفكره الإجرامي، وزيادة الفعاليات الأمنية والعسكرية حتى القضاء على خلايا التنظيم وإنهاء خطورتها في المنطقة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن وحماية السكان".

المصدر: وسائل إعلام