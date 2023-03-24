مصدر قضائي: نجاة 4 و34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة تونس

فقد 34 مهاجرا إثر غرق مركبهم اليوم الجمعة قبالة سواحل تونس الشرقية، حسب المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي.

وأوضح المصمودي في حديثه لوكالة "فرانس بريس" أنه "تم إنقاذ 4 مهاجرين في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين" إثر غرق المركب الذي كان متجها نحو السواحل الإيطالية، قبالة صفاقس في شرق تونس.

يشار إلى أنه في أواخر شباط المنصرم، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق أجانب دخلوا التراب التونسي بطريق غير قانونية، من أجل اجتياز الحدود خلسة.

المصدر: RT