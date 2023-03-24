لبنان.. كيف اتخذ قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي؟

قررت الحكومة اللبنانية، وبشكل استثنائي هذا العام تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي من نهاية مارس الحالي إلى شهر أبريل المقبل. فكيف اتخذ هذا القرار الذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل؟

وقد أعلنت الحكومة في بيان أنه "عملً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستنادا إلى الموافقة الاستثنائيّة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائيّا لهذا العام، يعلن أمين عام مجلس الوزراء تأجيل تطبيق القرار، بحيث يتم تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 20- 21 أبريل 2023؛ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائيا".

وبعد صور هذا القرار، انتشر مقطع فيديو للقاء يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

حيث يظهر أن بري طلب من ميقاتي تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان، قائلا: "من هلق لآخر لرمضان يا خيي مشولهم ياها". فرد عليه ميقاتي قائلا إنه تقدم بهكذا اقتراح لكنه رفض بحجة أنه سيخلق مشاكل ويؤثر على حركة الطيران.

وقد أثار هذا القرار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مغرد: "تأجيل التوقيت الصيفي بعد جلسة قهوة بعين التينة: أهلا بكم على أراضي الدكانة الكبيرة".

تأجيل #التوقيت_الصيفي بعد جلسة قهوة بعين التينة: أهلا بكم على أراضي الدكانة الكبيرة — kevin (@kevinanajem) March 24, 2023

وكتب الممثل الكوميدي نعيم حلاوي عبر حسابه ساخرا: "بعد تأجيل #التوقيت_الصيفي، ميقاتي يفكّر في إلغاء يوم الاثنين".

بعد تأجيل #التوقيت_الصيفي ، ميقاتي يفكّر في إلغاء يوم الاثنين — Naim Halawi (@NaimHalawi) March 23, 2023

وسأل أحدهم: "هل يعلم الرئيس ميقاتي التكلفة التقنية المترتبة عن قراره تأجيل البدء باعتماد التوقيت الصيفي؟ وهل يعلم أن كافة أجهزة الكومبيوتر مبرمجة بشكل تلقائي لاعتماد التوقيت الصيفي في آخر سبت من آذار؟"؟

هل يعلم الرئيس ميقاتي التكلفة التقنية المترتبة عن قراره تأجيل البدء باعتماد التوقيت الصيفي؟ وهل يعلم أن كافة أجهزة الكومبيوتر مبرمجة بشكل تلقائي لاعتماد التوقيت الصيفي في آخر سبت من آذار؟#قصقص_ورق_ساويهن_ناس — Walid Achkar - وليد الأشقر (@wachkar) March 23, 2023

وقال النائب سيزار أبي خليل: "فضيحة التوقيت الصيفي قرار مشترك مجلسيّ -حكومي من النوع يلي بيسقّط حكومات بأنظمة بتحترم حالها. القائمين عليه، وهني ٢، حبّوا يقولوا للبنانيين انو هني اصحاب القرار على طريقتن، حتى لو كان مليان غبا وجهل وطائفية. هيدا أقلّ ما يقال عنو ضرب لارتباط لبنان بالاقتصاد العالمي!".

فضيحة التوقيت الصيفي قرار مشترك مجلسيّ -حكومي من النوع يلي بيسقّط حكومات بأنظمة بتحترم حالها. القائمين عليه، وهني ٢، حبّوا يقولوا للبنانيين انو هني اصحاب القرار على طريقتن، حتى لو كان مليان غبا وجهل وطائفية. هيدا أقلّ ما يقال عنو ضرب لارتباط لبنان بالاقتصاد العالمي! — Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) March 23, 2023

بدوره، قال النائب مارك ضو إنه "يجب إلغاء كل مبدأ التوقيت الصيفي لا معني له بتاتا. نريد زيادة في الإنتاجية وفواتير الكهرباء لن تتاثر بالدوام الصيفي وبلا وجع رأس الساعات".

يجب إلغاء كل مبدأ التوقيت الصيفي

لا معني له بتاتا. نريد زيادة في الإنتاجية

وفواتير الكهرباء لن تتاثر بالدوام الصيفي

وبلا وجع رأس الساعات pic.twitter.com/Pfi5bYIpWy — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) March 23, 2023

هذا واعتبر بعض المغردين أن هذا القرار له أبعاد طائفية، لها علاقة بتوقيت إفطار المسلمين في شهر رمضان.

طيّب رح نمشي معكن إنو نحن طائفيين بموضوع التوقيت الصيفي، فيكن تخبّرونا ليش بس برمضان بيتعدّل دوام العمل الرسمي بينما بصيام المسيحيين ما حدا باله؟

هيدا غير إنو آخر همنا تغيير الدوام لأن عم نصوم لربّنا مش للشغل، بس هيك مجرّد سؤال يعني. — Georges Housseiny (@GeorgeHousseiny) March 24, 2023

ليرد مغرد قائلا: "الغباء عند البعض وصل حد اعتبار التوقيت الصيفي مرتبط بالصيام، نصوم ونفطر تبعا لشروق الشمس وغروبها، أغبياء فهمنا، بس جهلة كمان؟ غريب أمركم".

الغباء عند البعض وصل حد اعتبار التوقيت الصيفي مرتبط بالصيام، نصوم ونفطر تبعًا لشروق الشمس وغروبها، أغبياء فهمنا، بس جهلة كمان؟ غريب أمركم #ورا_البراد#دايما_دموع — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) March 23, 2023

وكتب آخر: "قرار تعديل الساعة منو طائفي... الفكرة هيي إنو قرار تعديل الساعة كلو عا بعضو صار خارج الزمن، وهوي بالأساس كان هدفو توفير الشمع بالقرن التامن عشر. ما بيحمل نظريات مؤامرة وهد مراجل. المفروض يلتغى من الأساس".

ولو بعدنا بالصيف واتاخد القرار لشهر أستثنائي كانت القصة بتحمل قيل وقال، متل اللي عم يطلب يعمل الشعنينة يوم أربعا لأنو مشمسة. عدا عن هيك، فيو سذاجة وسخافة مش أكتر — Jean Nakhoul (@JeanNakhoul) March 23, 2023

المصدر: RT