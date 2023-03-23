مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا خلال اقتحام قواته طولكرم (فيديو)  

أفادت مراسلتنا الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا خلال اقتحام قواته مدينة طولكرم لتنفيذ حملة اعتقالات.

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ولفتت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب بوقت لاحق من المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاما) استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم".

وكالة الأنباء الفلسطينية

وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عزبة شوفة جنوب شرقي طولكرم، وأغلقت مدخلها الرئيس ومنعت السيارات والمواطنين من المرور، وحاصرت منزلا كان يتحصن داخله الشاب أبو خديجة.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية قولها إن "أبو خديجة وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصابا برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة، إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه بمقتل أبو خديجة، "ارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 90 شهيدا، بينهم 17 طفلا، وسيدة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات ودهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين نادر حمايل وموسى معالي من بلدة بيتا في نابلس، و الأسير المحرر حمدي خطاطبة من بلدة بيت فوريك.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب محمد دنديس ونصري الجعبة ونجله مالك بعد اقتحام منزلهما وتحطيم محتوياته، فيما اعتقلت الفتى الجريح محمد يوسف أبو صفية من بلدة بيت سيرا في رام الله.

المصدر: RT +معا+ وفا