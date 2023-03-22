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الجيش المصري يحصل على أسلحة جديدة من أمريكا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يحصل على أسلحة جديدة من أمريكا (صور)
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حصلت القوات المسلحة المصرية على أسلحة بحرية جديدة يوم الثلاثاء، وتمت عملية التسليم بشكل رسمي خلال حفل أقيم في الإسكندرية في شمال البلاد.

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وسلمت البحرية الأمريكية السفن الساحلية السابقة للدوريات وهي USS Hurricane (PC 3) وUSS Sirocco (PC 6) وUSS Thunderbolt (PC 12) بعد أن أبحرت من البحرين حيث مقر القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، في رحلة استغرقت شهرا حول شبه الجزيرة العربية، من يناير إلى فبراير الماضي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، عمل أفراد الطاقمين خلال فترة عبور السفن الحربية التي بلغت 4000 ميل إلى الإسكندرية، جنبا إلى جنب لإبحار السفن الثلاث بأمان في رحلة شملت زيارات إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، والدقم في سلطنة عمان، وجيبوتي، وبرنيس في مصر، مرورا بقناة السويس، وصولا إلى الإسكندرية.

المصدر: وكالات

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