مخاوف كبيرة في إسرائيل من تضرر العلاقات مع مصر

كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوفهم من تأثير أقوال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش على التعاون الأمني مع مصر.

إقرأ المزيد

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه يسود تخوف حاد في جهاز الأمن الإسرائيلي من تراجع العلاقات الأمنية بين إسرائيل مصر وذلك في أعقاب أقوال رئيس حزب الصهيونية ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، التي زعم فيها أنه "لا يوجد شعب فلسطيني" وعبر عن تبنيه لـ"أرض إسرائيل الكبرى" وأنها تشمل الأردن، إضافة إلى أقواله العنصرية حول "محو حوارة من الوجود".

وإثر تصريحات سموتريتش، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان للاحتجاج على أقوال سموتريبتش.

ونددت دول أخرى بشدة بتصريحات سموتريتش، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والإمارات.

ووفقا لـ"إذاعة إسرائيل"، فإنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن أقوال سموتريتش "ستؤثر على التعاون الأمني بين إسرائيل وبين الأردن ومصر في التوقيت الحالي، (بسبب حلول) شهر رمضان".

وأشارت إلى أن مصر تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس بكل ما يتعلق بقطاع غزة. كذلك فإن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والأردن ذات أهمية كبيرة، وأن أقوال سموتريتش، وهو عضو رفيع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، "ستلحق ضررا بتفاهمات اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، قبيل الفترة الحساسة لشهر رمضان"، حسب "كان".

وزعم سموتريتش خلال خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في باريس، بداية الأسبوع الجاري، أنه "لا يوجد شعب فلسطيني. وهل يوجد تاريخ فلسطيني؟ إنهم يخترعون شعبا خياليا. ويعملون من أجل حقوق خيالية من أجل محاربة الحركة الصهيونية. هذه هي الحقيقة. وينبغي أن يسمع عرب أرض إسرائيل هذه الحقيقة، وكذلك اليهود المرتبكون قليلا وقصر الإليزيه والبيت الأبيض أيضا. يجب أن يسمع ذلك العالم كله".

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية