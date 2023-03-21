"سي إن إن": السلطات السعودية تفرج عن السعودي الأمريكي سعد الماضي المحكوم بالسجن 16 عاما

أطلقت السلطات السعودية سراح المواطن السعودي الأمريكي سعد إبراهيم الماضي، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله بسبب تغريدات تنتقد المملكة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن نجله.

وقال إبراهيم الماضي، المقيم في الولايات المتحدة، لـ"سي إن إن" إنه "تم الإفراج عن والده في الساعة الثانية صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي للمملكة".

وأضاف أن "والده موجود حاليا في الرياض بموجب حظر السفر"، معتبرا أنه "ليس حرا بعد حتى يكون في الولايات المتحدة"، وفق "سي إن إن".

وذكرت "سي إن إن" أنه "لم يؤكد أي من المسؤولين السعوديين أو الأمريكيين على الفور الإفراج عن سعد الماضي ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المملكة سترفع حظر السفر الذي كانت قد فرضته للسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة"، لافتة إلى أنه "في أكتوبر 2022، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرجل البالغ من العمر 72 عاما مسجون في المملكة العربية السعودية، بعد أن حكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية".

المصدر: "سي إن إن"