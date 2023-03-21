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وسائل إعلام: "هيئة تحرير الشام" تسيطر على مدينة شمال سوريا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام:
AP
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ذكرت معلومات صحافية أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) الإرهابية، سيطرت على مدينة جنديرس غربي عفرين، شمال غرب حلب.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لما يسمى المعارضة السورية، بأن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، سيطرت على مدينة جنديرس غربي عفرين (شمال غرب حلب)، وسيطرت بالكامل على الحواجز ومقرات الشرطة العسكرية والمدنية.

المصدر: RT

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