وسائل إعلام: "هيئة تحرير الشام" تسيطر على مدينة شمال سوريا

ذكرت معلومات صحافية أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) الإرهابية، سيطرت على مدينة جنديرس غربي عفرين، شمال غرب حلب.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لما يسمى المعارضة السورية، بأن "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، سيطرت على مدينة جنديرس غربي عفرين (شمال غرب حلب)، وسيطرت بالكامل على الحواجز ومقرات الشرطة العسكرية والمدنية.

انتشار عناصر هيئة تحرير الشام على مداخل مدينة جنديرس pic.twitter.com/re8xEfWnAK — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) March 21, 2023

#عاجـــــــــــــــــــــــل_جنديرس



"هيئة تحرير الشام" تسيطر على مقر الشرطة العسكرية في جنديرس ومعظم الحواجز داخل وعلى أطراف المدينة فيما بقي مقر الشرطة المدنية تحت سيطرة الشرطة حتى الآن — سامر سليمان (@Xd60euW24gEtWPp) March 21, 2023

المصدر: RT