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بعد الادعاء بأنها مسرطنة.. هيئة مغربية تحسم الجدل بشأن جودة التمور الجزائرية

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بعد الادعاء بأنها مسرطنة.. هيئة مغربية تحسم الجدل بشأن جودة التمور الجزائرية
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حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك موقفها بشأن جودة التمور الجزائرية، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا والتحذيرات من اقتنائها بزعم احتوائها على مواد مسرطنة.

وقالت الجامعة الملكية في بيان لها، إن التمور الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، مؤكدة خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.

بعد الادعاء بأنها مسرطنة.. هيئة مغربية تحسم الجدل بشأن جودة التمور الجزائرية

وأفادت بأن نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات.

وأشارت إلى أنها "تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته".

المصدر: الشروق

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