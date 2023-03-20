وزير الخارجية المغربي يتوجه إلى واشنطن

يقوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الاثنين، بزيارة إلى واشنطن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن بوريطة، سيعقد خلال هذه الزيارة، مباحثات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية لبحث قضايا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد زار الرباط، في مارس من العام الماضي.

يذكر أن السناتور الأمريكي دان سوليفان دعا إلى نقل مقر القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" إلى المغرب.

ووصلت 3 وفود من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المغرب منذ بداية العام ، حيث عقدوا مباحثات مع مسؤولين مغاربة.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات