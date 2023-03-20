أنقرة: المفاوضات الرباعية حول سوريا قد تجري خلال الأيام القريبة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المفاوضات الرباعية بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن التسوية السورية قد تجري خلال الأيام القريبة.

وقال تشاووش أوغلو في ختام المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إزالة آثار الزلزال، يوم الاثنين: "كانت لدينا مفاوضات على مستوى وزراء الدفاع، وكان من المخطط لعقد لقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ولكن تم تأجيله".

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وأضاف: "آمل بأنه سيعقد خلال الأيام القريبة القادمة".

وأكد أن التسوية في سوريا لا يمكن أن تكون إلا عبر حل سلمي مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

يذكر أن الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية كان من المقرر أن يعقد الأسبوع الماضي في موسكو، لغرض التحضير للقاء وزاري لبحث تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وقال تشاووش أوغلو يوم الاثنين، إنه تم تأجيل الاجتماع بطلب من الجانب الروسي.

المصدر: تاس