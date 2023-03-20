هنية يدعو لحوار استراتيجي مع الأردن ويقول: تصريحات سموتيرتش تكشف العقيدة السياسية الإسرائيلية

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش تجاه الأردن تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي.

وقال إسماعيل هنية: "التصريحات التي أدلى بها ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي، وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين، بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة".

وكان سموتريتش صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية معلنا "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم".

وتابع: "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك..اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية..التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة".

المصدر: RT