الحوثيون يعلنون التوصل إلى اتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى

أعلنت حركة "أنصار الله - الحوثيون" اليمنية أنها والحكومة توصلتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى خلال المفاوضات في جنيف.

ونقلت قناة "المسيرة" عن رئيس الوفد الوطني إعلانه أنه "بناء على اتفاق السويد وبعد جولات من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى تتجه المفاوضات الجارية في جنيف برعاية أممية نحو التوصل لصفقة إنسانية"، موضحا أن "صفقة التبادل تشمل تحرير 700 أسير بينهم نساء ومدنيون مقابل الإفراج عن 15 سعوديا من أسرى الحرب و3 سودانيين وآخرين".

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إنه "تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 706 من أسرانا مقابل 181 من أسرى العدوان بينهم سعوديون وسودانيون"، مبينا أنه "سيتم تنفيذ صفقة التبادل بعد 3 أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق".

المصدر: "المسيرة"