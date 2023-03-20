مصر تستعرض أقوى أسلحتها أمام الجيش القطري (صور)

استعرضت القوات المسلحة المصرية أقوى أسلحتها العسكرية أمام الجيش القطري، وذلك بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية خلال اجتماع عقد في مصر.

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واستعرض الجيش المصري قوته العسكرية أمام رئيس أركان حرب القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد العقيل النابت، على هامش إجراء الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية القطرية المشتركة، والتوقيع على محضر اللجنة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

وقام الوفد القطري بمشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية للقتال البحري واللياقة البدنية للجيش المصري، أعقبها زيارة لشركة ترسانة الأسكندرية وإستمعا خلالها لعرض تقديمى عن إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية ، كما شاهدا مراحل بناء الفرقاطة طراز ميكو ، وإختتمت الجولة بتفقد حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة " بورسعيد " ومبنى القوارب المطاطية بقيادة القوات البحرية.

المصدر: RT