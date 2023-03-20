تحذيرات من بطاريات الألعاب في السعودية: "أتلفت أمعاء طفل!" (فيديو)

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مخاطر بطاريات الليثيوم المستديرة الشبيهة بالعملات المعدنية على الأطفال، خاصة من هم دون ثلاث سنوات.

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ونشرت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو توعوي بعنوان "حتى لا يكون طفلك الضحية القادمة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، وائل ذياب، إن هذه البطاريات قد تشكل خطرا على الصحة، وقد تؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى أن البطاريات عادة تكون داخل الألعاب ومغلقة بإحكام حتى لا يستطيع الطفل الوصول إليها.

ونصح ذياب بإبعاد البطاريات المستبدلة عن متناول الأطفال تماما للحفاظ على سلامتهم.

بدوره، تحدث الأستاذ المساعد واستشاري جراحة الأطفال بجامعة الملك سعود، عبدالله الشهري عن حالة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، التقط عددا من الكرات المغناطيسية التي كانت موجودة بين بعض الألعاب وقام بابتلاعها، ما أدى إلى اختراق جدار الأمعاء الدقيقة لديه.

وقال إنه تم إجراء عملية جراحية كبيرة له، نتج عنها استئصال جزء كبير من الأمعاء بسبب هذه الكرات.

وتشترط الهيئة الإغلاق المحكم للأجزاء المحتوية على البطاريات والعناصر التي قد تهدد سلامة الأطفال.

المصدر: المواصفات السعودية