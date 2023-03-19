شركة فرنسية تثير حفيظة المصريين بـ"خريطة" لمصر (صور)

تسببت شركة لاكوست الفرنسية، أزمة كبيرة في مصر بعدما طرحت بالأسواق قميصا من نوع "Polo"، تظهر فيه خريطة العالم بشكل أفقي، مع تعمدها نشر خريطة مصر منزوعة من مثلث حلايب وشلاتين.

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وتعد منطقة حلايب هي منطقة مصرية تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20،580 كم2، حيث توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، والمنطقة تتبع مصر جغرافيا وإداريا بحكم الأمر الواقع والخرائط التي تم ترسيمها دوليا.

يذكر أنه كانت الحدود المصرية السودانية مستقرة، ومعتمدة على اتفاقية 1899 الموقعة بين مصر وبريطانيا، باعتبارهما أصحاب الحكم الثنائي على السودان، إلى أن بدأت الأزمة بين البلدين فى 1958 عندما أعلنت الحكومة السودانية عن ترسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان السوداني التى كانت ستجرى في 27 فبراير 1958، وشمل هذا التقسيم مثلث حلايب وشلاتين، فضلا عن لسان حلفا، حيث أدخلوهم في تحديد الدوائر الانتخابية السودانية.

المصدر: القاهرة 24