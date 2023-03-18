حسن نصر الله يلتقي أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" ويناقشان الأوضاع والتحديات في المنطقة

التقى أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة أمينها العام زياد النخالة.



وأفادت قناة "المنار" بأنه "تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية".

هذا وشدد الطرفان على "مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني".

وأعرب الطرفان عن "تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة، وإقدام عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين وخاصة في القدس والضفة الغربية".

المصدر: "المنار"