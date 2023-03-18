المفتي اللبناني حسن شريفة يتحدث لـRT عن الدافع وراء تدنيس قوات كييف نسخا من القرآن الكريم

تحدث إمام جامع الصفا في بيروت المفتي الشيخ حسن شريفة عن الأسباب التي دفعت القوات الأوكرانية المتطرفة لتدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم.

وفي حديث لـRT، قال الشيخ حسن شريفة: "اللحظة الأولى التي تشاهد فيها هذه الإهانة للقرآن الكريم التي تخص المسلمين، هو محاولة حرف المسار السياسي والعسكري بين أوكرانيا وروسيا، وتوجيه الأنظار نحو القرآن..هناك خفايا تحرك سواء من خلال بعد الأجهزة الإعلامية أو بعض مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية المدارة من قبل مخابرات عالمية من أجل جعل فتنة بين المسلمين وغيرهم".

وتساءل قائلا: "ما المصلحة لأوكرانيا حتى لا تستنكر؟ وما المصلحة لجنود أوكران أن يحرقوا القرآن؟ مع أن هذه الحرب دائرة بين روسيا وأوكرانيا، ونحن نعلم أن معظم السكان الروس هم مهد المسيحية في العالم".

وأكمل: "نحن نحترم كل الأديان في العالم..ونحن مع حرية المعتقد، ونحن نعلم أن هناك من شكك بالمحرقة "الهولوكوست"، في حين قامت الدنيا وما قعدت، وهو ينتمي لزاوية معينة، فكيف بقرآن سماوي مقدس عند المسلمين ومحترم عند باقي الأديان..نحن نستنكر أشد الاستنكار هذا التصرف".

وعن طريقة التصدي لهكذا جرائم كراهية ترتكب في العالم، وتأتي في إطار "حرية التعبير" لدى الدول الغربية، في منهج فكري تحاول الدول الغربية فرضه على العالم، أوضح الشيخ حسن شريفة قائلا: "هي حرية تعبير عمياء بالنسبة للعالم الجديد، وإن روسيا التي انتصرت بالحرب العالمية الأولى والثانية، وانطلقت من جديد متناغمة مع الصين، هي تهدد القطب الواحد الأمريكي، ولذلك، بكل مشكلة من هذه المشكلات، فتشوا عن أمريكا وعن الإعلام الأمريكي والمصلحة الأمريكية في العالم، بدءا من سوريا إلى العراق وتركيا ولبنان وكل أنحاء العالم..ما من مشكلة عالمية أو مبطنة إلا وخلفها أمريكا".

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

وظهر في الفيديو أحد الجنود، وقد أحضر عددا من نسخ القرآن فيما قام آخر بتقطيعها وحرقها تباعا وسط وابل من الشتائم والكلام البذيء، كما قام أحدهم بتقطيع شحم الخنزير على نسخة من القرآن.

وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم على عتبة شهر رمضان المبارك.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف ستجرؤون على لمس القرآن الكريم، لو كان على الأقل شيشاني أو مسلم بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتكم... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليكم ومعاقبتكم! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتكم الوشيكة".

كما أدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، وقال: "ما هو شعوركم بأن تكونوا في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجدوه لأنفسكم في يوم القيامة؟، لا عذر لكم! ستكونون ملعونين مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم".

المصدر: RT