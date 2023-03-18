القناة 12 الإسرائيلية: سقوط مقذوفة صاروخية في مستوطنة ناحل عوز شرقي قطاع غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم السبت، بسقوط مقذوفة صاروخية واحدة في مستوطنة ناحل عوز بمنطقة مفتوحة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ناحال عوز شرقي قطاع غزة.

هذا وأفادت قناة "I24" العبرية بأنه تم تفعيل صافرات الإنذار مساء اليوم في بلدة ناحل عوز في غلاف غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل قيد الفحص.

وتأتي صافرات الإنذار هذا المساء بعد نحو أسبوع ونصف من الهدوء في قطاع غزة، حيث انفجرت في وقت سابق قنبلة مزروعة على حدود قطاع غزة ظهرا، بعد أن مرت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي فوقها، وبعد تفجير العبوة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، وفق "I24".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات بين الجنود،

المصدر: "I24"