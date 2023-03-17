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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب عشريني برصاص القوات الإسرائيلية بمدينة البيرة

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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب عشريني برصاص القوات الإسرائيلية بمدينة البيرة
AP
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد يزن عمر جميل خصيب (23 عاما)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة".

هذا وذكرت قناة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية تل غرب نابلس".

في حين أشارت مصادر عبرية إلى إطلاق النار على شاب فلسطيني بالقرب من قرية بيتين شمال رام الله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى وقوع  "5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل".

المصدر: "فلسطين اليوم"

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