الرئيس الأسد: الديمقراطية عند الغرب هي أن تكون عميلا لهم!

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "الديمقراطية عند الغرب هي أن تكون عميلا لهم"، لافتا إلى أن السياسة الغربية مبنية على الكذب والخداع.

وفي حوار متلفز مع قناة "روسيا 1"، رد الرئيس الأسد على سؤال: "يقول الغربيون - أمريكا والناتو- سنأتي بالحرية والازدهار والديمقراطية، وعندما كنت في حلب (المُحاور)، رأيت الناس الذين يحتاجون للمساعدة بسبب الزلزال، ولكن لم أر هناك لا الأمريكيين ولا الناتويين، ماذا تفعل أمريكا والناتو على الأراضي السورية؟ من يساعدون؟"

وأجاب الرئيس الأسد قائلا: "الجواب موجود في سؤالك، ماذا فعلوا؟ كل ما قاموا به هو عكس ما يتحدثون به من مبادئ إنسانية مزيفة، أعتقد أن براعة الغرب هي أنهم أعطونا مصطلحات، ولكن وضعوا مضموناً لهذه المصطلحات بطريقتهم، وجزء كبير من العالم صدق هذه المصطلحات، فمصطلح الحرية مصطلح جميل لكن يمكن أن تكون الحرية هي حرية الإنسان في أن يقتل الآخرين، حرية الإنسان في أن يخرب الحرية أن يقوم بكل شيء سيء، فهذا المصطلح الجميل يمكن أن يكون له مضمون قبيح، نفس الشيء الديمقراطية".

وأضاف الأسد: "الديمقراطية هي مشاركة أكبر عدد من الناس في القرار الوطني، بالنسبة لهم الديمقراطية هي أنه لك حرية وحيدة فقط..أن تقبل بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها عليك..هذه هي الديمقراطية أن تقبل بما يريدون، أن تكون عميلاً لهم. عندها ستُصَنف بأنك ديمقراطي".

وأكمل: "المصطلحات الغربية هي مصطلحات زائفة، والسياسة الغربية مبنية على الكذب والخداع، وفي أفضل الدول الغربية إن كنت صادقا، ربما تخرج من السياسة".

المصدر: "الرئاسة السورية"