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إيطاليا تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

أخبار العالم العربي

إيطاليا تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان
تويتر
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها أكدت لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "دعم إيطاليا لأمن واستقرار لبنان".

وأشارت ميلوني في تغريدة على "تويتر" في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة في روما، إلى أن "مشاركتنا في اليونيفيل موضع تقدير كبير" من الجانب اللبناني.

وأضافت: "ناقشنا سياسات الهجرة وكيفية زيادة تعاوننا في المجالات الاقتصادية والطاقة".

المصدر: "آكي"

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