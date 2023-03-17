إيطاليا تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها أكدت لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "دعم إيطاليا لأمن واستقرار لبنان".

وأشارت ميلوني في تغريدة على "تويتر" في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة في روما، إلى أن "مشاركتنا في اليونيفيل موضع تقدير كبير" من الجانب اللبناني.

وأضافت: "ناقشنا سياسات الهجرة وكيفية زيادة تعاوننا في المجالات الاقتصادية والطاقة".

Al Presidente @Najib_Mikati ho confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza e alla stabilità del Libano. Molto apprezzata la nostra partecipazione in UNIFIL. Abbiamo discusso di politiche migratorie e di come accrescere la nostra cooperazione in campo economico ed energetico pic.twitter.com/ej9CdmTKB8 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 16, 2023

المصدر: "آكي"