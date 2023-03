إيطاليا تؤكد دعمها لأمن واستقرار لبنان

Al Presidente @Najib_Mikati ho confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza e alla stabilità del Libano. Molto apprezzata la nostra partecipazione in UNIFIL. Abbiamo discusso di politiche migratorie e di come accrescere la nostra cooperazione in campo economico ed energetico pic.twitter.com/ej9CdmTKB8