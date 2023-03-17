"معهد ستوكهولم الدولي": روسيا تزود مصر بكمية كبيرة من الأسلحة خلال 5 سنوات

كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن أكثر الدول شراء للأسلحة من روسيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من 2018 حتى 2022.

إقرأ المزيد

وأشار التقرير إلى أن روسيا خفضت صادراتها إلى 8 من أصل 10 دول مشترية رئيسية، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، باعت روسيا أسلحة أقل بنسبة 37% للهند، أكبر مشتر للأسلحة الروسية، بينما تراجعت الصادرات إلى سبع دول أخرى بمعدل 59%، في الوقت نفسه، على مدى السنوات الخمس الماضية زادت روسيا الإمدادات إلى الصين بنسبة 39%، ومصر بنسبة 44%.

وأوضح التقرير أنه كان المستوردون الرئيسيون للأسلحة الروسية في الفترة من 2018 إلى 2022 الهند (31٪) والصين (23٪) ومصر (9.3٪). في المجموع باعت روسيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لتقديرات SIPRI أسلحة إلى 47 دولة.

يتوقع خبراء من معهد استوكهولم أن عدد المشترين للأسلحة والمعدات الروسية، وكذلك حجم المبيعات سينخفض ​​في السنوات القادمة، كما سيتغير ترتيب أكبر ثلاثة مستوردين.

المصدر: SIPRI + كوميرسانت