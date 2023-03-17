استمرار الغموض بشأن حادث تحطم مروحية شمالي العراق

ما زال الغموض يكتنف حادث تحطم المروحية شمالي العراق، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، وفقا لوكالة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وقالت وكالة مكافحة الإرهاب في بيان إن الطائرة طراز "إيه إس 350 يوروكوبتر" تحطمت في ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني.

وقال لاوك غافوري، المتحدث باسم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إن خمسة ركاب على الأقل لقوا مصرعهم، مؤكدا أن "التحقيقات جارية من قبل مسؤولي الأمن لتحديد ملكية المروحية".

ويكتنف الغموض الحادث بسبب عدم إعلان أي جهة حتى الآن امتلاكها للمروحية العسكرية.

وقال زاغروس هيوا، متحدثا باسم حزب العمال الكردستاني، إن الجماعة لا تمتلك مروحيات، وإنهم بدورهم يحققون في الحادث.

كما شكك في وجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني على متن الطائرة، قائلا إن المروحية ربما تكون تابعة للتحالف، وكانت تقل مقاتلين مع وحدات حماية الشعب، وهي جماعة أخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني، تنشط في سوريا.

ورفض متحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن التعليق، قائلا إن الحادث يقع "خارج نطاق عمليات التحالف".

وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع التركية أن التقارير الأولية التي تفيد بأن المروحية تركية "غير صحيحة على الإطلاق" وأنه لا توجد مروحيات تابعة للجيش التركي في المنطقة.

المصدر: AP