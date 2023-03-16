هنية يثمّن جهود الرئيس تبون لنصرة القضية الفلسطينية

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، عن شكره للجزائر حكومة وشعبا، للمواقف الثابتة والمساندة للفلسطينيين، على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية.

واستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.

وثمن هنية بالمناسبة جهود الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لنصرة القضية الفلسطينية ولم شمل البيت الفلسطيني.

وجدد الالتزام "بإعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية، كما استعرض هنية الوضع داخل الأراضي الفلسطينية، والمتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأثيرها على مسار القضية.

وأكد بوغالي خلال لقائه بهنية، والوفد المرافق له، على احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية، والدعم الكامل للشعب الفلسطيني، والالتزام الثابت لمساندة القضية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تشجيع الوحدة الفلسطينية خدمة للمصالح الفلسطينية.

وقد حضر اللقاء سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، وحمزة حملاوي رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر-فلسطين.

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المصدر: النهار الجزائرية