وزير الشؤون الإسلامية السعودي يتحدث عن فئات ضالة أضرّت بسمعة الإسلام بعد تسييسه لتحقيق مصالحها

أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ أن الفئة التي سيّست الإسلام تسببت في أذية قدسية الدين الإسلامي، بجعلها الإسلام مطية لتحقيق مصالحها.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أوضح عبد اللطيف آل الشيخ أن الفئة التي سيّست الإسلام تسببت في أذيته الإسلام؛ بجعلها الإسلام مطية، بعد قيامها بلي أعناق النصوص الشرعية، لتوافق أهدافها السياسية ومصالحها الدنيوية.

واعتبر آل الشيخ أن "الإخوان المسلمين"، و"السرورية"، و"غيرهما من الفئات الضالة، قاموا بخطأ كبير في فهم النصوص الشرعية، ونتج عنها أعمال إجرامية أضرت بنا نحن في بلد الإسلام، ومهبط الوحي، وأضرت بكثير من الناس، بسبب ما قدم لهم من أفكار ضالة مبنية على فهم خاطئ لنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، الذي تبناه المسيسين للإسلام".

وأشار إلى أن "الأعمال الكبيرة التي نراها الآن لها الفضل في انحسار الكثير منهم، وإن كانوا موجودين، ويتلونون حسب الظروف، إلا أن الرهان على المواطنين، والمثقفين، الذين اكتشفوا ألاعيبهم، وباطن الأمور، ولن ينطلي عليهم تدليس المدلسين، ولا تضليل المضللين، ولا حلاوة ألسنة المنافقين"، مشددا على أن الوزارة "وقفت بشدة ضد الذين يريدون تلميع أنفسهم على منابر المساجد والجوامع ونقل خطبهم إلى العالم، ومنعتهم".

ودشن آل الشيخ رواية قنبل، والترجمة الأمهرية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أشرف على تزويد الملحقات الإسلامية والمراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف الشريف، توزع خلال شهر رمضان المبارك القادم، تنفيذا للأمر السامي.

المصدر: "عكاظ"