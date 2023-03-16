"الجهاد" تهدد إسرائيل بدفع الثمن ردا على اغتيالات جنين وفتح تؤكد أن الاحتلال سيتحمل نتيجة حماقاته

حمّلت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات خاصة ضد مقاتلي ومجاهدي شعبنا بجنين، وسيدفع العدو ثمن هذه الجرائم.

وقال المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" عن الضفة الغربية طارق عز الدين: "إن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا الفلسطيني في جنين مساء اليوم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم".

من جهته، أوضح المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك قائلا: "جريمة إرهاب جديدة تنفذها حكومة القتل والإجرام بحق أبنائنا في جنين..لا يزال الإحتلال يعتقد أنه يستطع حسم الصراع بارتكاب المجازر وفرض الحلول الأمنية".

وأضاف: "على الاحتلال تحمل مسؤولية حماقاته وردات فعل الشباب الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما ينص القانون الدولي".

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: "في الوقت الذي تقرر فيه قيادة السلطة المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية للالتفاف على ثورة شعبنا وخمدها يُقدم الاحتلال على الصهيوني على اغتيال 3 من أبطال المقاومة في جنين في جريمة جديدة سيدفع ثمنها".

وأردف: "جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه، وستظل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاضرة ومتصاعدة، ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال.

واليوم الخميس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء شتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خاصة في جنين.

المصدر: RT