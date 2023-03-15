مسؤول فلسطيني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر العقبة

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مع المبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفده المرافق له، والعلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وقال الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، إن الاجتماع بحث آخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة الذي تم عقده تحضيرا للاجتماع الخماسي الذي سيعقد في شرم الشيخ يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالة معا الإخبارية