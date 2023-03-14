السيسي يصدر قرارا بشأن ملكية أشهر شركات البلاد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بنقل ملكية 100%؜ من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

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ونص قرار الرئيس المصري على أن تنقل ملكية (100٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُشار إليه.

ويمنح القرار، الموقع بتاريخ 10 مارس، الحق لصندوق مصر السيادي بطرح حصص من شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في البورصة، ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة موزّعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، عبر طرحها في البورصة، أو من خلال بيع حصص لمستثمر، ومن ضمن هذه الشركات "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة".

المصدر: وكالات