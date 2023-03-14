السعودية.. مواطنون يهبون لإنقاذ وافد من السيول (فيديو)
هب مواطنون سعوديون لإنقاذ مقيم من الجنسية الباكستانية من الموت، بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة.
وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، للحظات حاسمة لعملية الإنقاذ في مدينة بيش.
فقد أظهر الفيديو المياه تحيط بجوانب سيارة الوافد الآسيوي، ليقفز منها ويسبح في مياه السيول، عقب ذلك هرع شبان سعوديون لمد حبل له ومن ثم الإمساك به.
إلى ذلك، دفع الشبان الشاب إلى ضفة الأمان وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين "بيض الله وجيهكم".
🎥#فيديو| إنقاذ مقيم باكستاني حاصرته سيول وادي القوباء داخل شاحنته غرب بيشة— عكاظ (@OKAZ_online) March 13, 2023
(متداول)#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/3SlA4IOvMgpic.twitter.com/j8f844AXqk
المصدر: وسائل إعلامية سعودية