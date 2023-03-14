السعودية.. مواطنون يهبون لإنقاذ وافد من السيول (فيديو)

هب مواطنون سعوديون لإنقاذ مقيم من الجنسية الباكستانية من الموت، بعد أن علقت سيارته وسط مياه الأمطار الجارفة.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، للحظات حاسمة لعملية الإنقاذ في مدينة بيش.

فقد أظهر الفيديو المياه تحيط بجوانب سيارة الوافد الآسيوي، ليقفز منها ويسبح في مياه السيول، عقب ذلك هرع شبان سعوديون لمد حبل له ومن ثم الإمساك به.

إلى ذلك، دفع الشبان الشاب إلى ضفة الأمان وسط هتافاتهم وفرحتهم بإنقاذه مرددين "بيض الله وجيهكم".

المصدر: وسائل إعلامية سعودية