مسؤول أمني أردني: مزاعم إضراب عوض الله عن الطعام غير دقيقة

وصف مسؤول أمني أردني مزاعم إضراب محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله عن الطعام بأنها غير دقيقة، مؤكدا أنه يشرب السوائل بانتظام.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقا لاشتراطات أمنية، إن باسم عوض الله نقل إلى المستشفى بناء على توصية من الفريق الطبي وخرج لاحقا بعد تلقي العلاج اللازم، وأكد أنه الآن في حالة جيدة.

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وأوضح أن المسؤولين الأردنيين ليسوا ملزمين بإطلاع السفارة الأمريكية على حالته، لأن عوض الله أردني أولا وقبل كل شيء.

واردف بالقول إن من حق عوض الله لقاء الممثل القنصلي الأمريكي الذي زاره يوم الاثنين.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية في الأردن.

هذا، وقال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، إنه نقل إلى المستشفى يوم الأحد بعد إضراب عن الطعام استمر ثلاثة أسابيع.

وأوضح محامي عوض الله وهو أردني أمريكي، إنه كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم ومستويات السكر عند دخوله المستشفى يوم السبت.

وأشار إلى أنه تم إعطاؤه الغلوكوز عن طريق الوريد، لكنه رفض المزيد من التدخل بمجرد استقرار عناصره الحيوية.

وعاد عقب ذلك إلى السجن ولا يزال مضربا عن الطعام.

وقال مايكل جيه سوليفان، محامي عوض الله: "حياة موكلي في خطر حيث تتدهور صحته بشكل يومي".

وأشار إلى أن أسرة عوض الله حثت الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عنه.

وتم اعتقال باسم عوض الله، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والأردنية، في أبريل 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة في ارتباط بمحاولة تقول السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين قادها لـ"زعزعة استقرار" المملكة.

المصدر: أ ب