وفد من شركة "روسآتوم" الروسية للطاقة النووية يزور الجزائر

استقبل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وفدا من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روسآتوم"، بقيادة نائب المدير العام مدير التعاون الدولي للشركة الروسية بوريس أرسييف.

وأفادت وزارة الطاقة الجزائرية في بيانها يوم الاثنين، بأن المحادثات بين الجانبين تركزت حول علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، وشركة "روسآتوم" في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية.

وناقش الطرفان تطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والتصوير التشخيصي وإنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

كما تناول اللقاء المجالات المختلفة لفرص تبادل الخبرات، والاهتمامات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.

المصدر: وزارة الطاقة الجزائرية