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الجزائر.. إنقاذ امرأة ورضيع من تحت الأنقاض إثر انهيار بناية في وهران (فيديو)

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الجزائر.. إنقاذ امرأة ورضيع من تحت الأنقاض إثر انهيار بناية في وهران (فيديو)
RT
الجزائر.. إنقاذ امرأة ورضيع من تحت الأنقاض إثر انهيار بناية في وهران
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أفاد جهاز الحماية المدنية في الجزائر يوم الاثنين، بأنه انتشل امرأة وطفلا رضيعا أحياء من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي سيدي البشير بمدينة وهران غرب الجزائر.

وقالت الحماية المدنية في بيان إن عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة.

وذكرت صحيفة "الخبر" المحلية أن أجهزة الدفاع المدني قامت بإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفى.

ووفقا للصحيفة، يعود سبب انهيار المبنى إلى أعمال حفر مشروع تطوير عقاري في موقع مبنى قديم.

وأشارت إلى أن الحي ذاته شهد انهيار مبنى نهاية الشهر الماضي، ما تسبب في وفاة شخص عمره 58 عاما، وإصابة آخرين.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة انهيار المبنى وسط صراخ الحاضرين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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