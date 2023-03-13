مخاوف في مصر بعد قرار تسهيل منح الجنسية للأجانب

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب المصري، فريدي البياضي، إن هناك تخوفات لدى المصريين من إجراءات تسهيل منح الجنسية للأجانب.

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وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، أن دراسة أمنية سيتم إجراؤها قبل الموافقة على منح أحد الجنسية المصرية، وذلك ردا على مخاوف حصول أشخاص من دول معينة على الجنسية المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث الدوافع التي قادت هذا الشخص لطلب الحصول على الجنسية المصرية، متابعا: "بصرف النظر عن الجنسية.. ممكن يبقى مصري وخطر على أمن الوطن.. ليس كل الأجانب أو كل الجنسيات بها خطورة".

ولفت إلى أن مصر ليس لديها عداء أو حرب مع أي دولة وهو ما يحسب للدبلوماسية المصرية، مستكملا: "كل جنسية ستتم دراستها.. حالة بحالة.. وسيتم بحث ما إذا كان الشخص مفيدا من عدمه".

ونوه بأن القانون يتضمن مادة لإسقاط الجنسية، وقال: "لو فيه حد أخد الجنسية واتضح إن فيه خطورة منه على البلد تسقط عنه الجنسية.. مش معنى إنه اشترى الجنسية أبقى مضطر إنه يبقى معايا طول العمر".

وكان مجلس الوزراء، قد أقر مؤخرا، تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

المصدر: الشروق