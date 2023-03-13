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عمر البشير يشارك في عزاء شقيقه ومواقع التواصل تشتعل

أخبار العالم العربي

عمر البشير يشارك في عزاء شقيقه ومواقع التواصل تشتعل
AFP
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أثارت مقاطع فيديو لمشاركة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في عزاء شقيقه، الجدل بين مؤيد ومعارض للسماح له بالخروج من السجن للمشاركة في العزاء.

وأظهرت المقاطع البشير أمام منزل عائلته بضاحية كافوري شرق العاصمة، وقد بدا بصحة جيدة وهو يرفع عصاه محييا العشرات من أنصاره، خلال تلقي العزاء في وفاة شقيقه محمد حسن البشير الذي توفي عقب أزمة صحية، مساء الخميس الماضي.

وبحسب محاميه، فقد مكث البشير نحو 90 دقيقة في منزل أسرته، إلا أن نشطاء ووسائل إعلام أفادوا بأنه استمر عدة ساعات.

وكتبت مغردة على "تويتر": "المخلوع فى سرادق عزاء شقيقه وسط هتافات هى لله.. هى لله ..فليعد للدين مجده او ترق منا الدماء".

ووصف آخر خطوة السلطات السودانية بـ"روح التسامح".

وقال آخر: "مهازل! ولأ وجود للقانون ولا الحقوق ولأ وجود لدولة من أساسه. وللأسف الشديد لا وجود لشعب، مُغيب".

ووضع البشير في السجن في أبريل 2019 في أعقاب ثورة أطاحت بحكمه، ووجهت عدة اتهامات للبشير منذ ذلك الحين، وحكم عليه بالسجن عامين في اتهامات بالفساد، لكنه لا يزال يحاكم في اتهامات بقتل المتظاهرين والانقلاب على السلطة في 1989.

يذكر أنه على مدى السنوات الماضية غادر البشير سجنه أكثر من مرة لتلقي العلاج، وهو حاليا نزيل المستشفى.

المصدر: RT

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