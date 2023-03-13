عمر البشير يشارك في عزاء شقيقه ومواقع التواصل تشتعل

أثارت مقاطع فيديو لمشاركة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في عزاء شقيقه، الجدل بين مؤيد ومعارض للسماح له بالخروج من السجن للمشاركة في العزاء.

وأظهرت المقاطع البشير أمام منزل عائلته بضاحية كافوري شرق العاصمة، وقد بدا بصحة جيدة وهو يرفع عصاه محييا العشرات من أنصاره، خلال تلقي العزاء في وفاة شقيقه محمد حسن البشير الذي توفي عقب أزمة صحية، مساء الخميس الماضي.

وبحسب محاميه، فقد مكث البشير نحو 90 دقيقة في منزل أسرته، إلا أن نشطاء ووسائل إعلام أفادوا بأنه استمر عدة ساعات.

وكتبت مغردة على "تويتر": "المخلوع فى سرادق عزاء شقيقه وسط هتافات هى لله.. هى لله ..فليعد للدين مجده او ترق منا الدماء".

المخلوع فى سرادق عزاء شقيقه وسط هتافات هى لله.. هى لله ..فليعد للدين مجده او ترق منا الدماء .#السودان#بضاعة_الكيزانpic.twitter.com/56FwtVt916 — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) March 12, 2023

ووصف آخر خطوة السلطات السودانية بـ"روح التسامح".

روح التسامح..

السلطات السودانية تسمح للرئيس المعزول عمر البشير ،بالخروج من السجن لتلقي العزاء بوفاة شقيقته..

عدنّا يستدرجون الشقيق،أو الأب،أو الأبن من خلال إعتقال أحدى سيدات البيت. pic.twitter.com/lZAfUXSQN8 — Dr. Saleem Aldulimi (@SaleemAldulimi) March 13, 2023

وقال آخر: "مهازل! ولأ وجود للقانون ولا الحقوق ولأ وجود لدولة من أساسه. وللأسف الشديد لا وجود لشعب، مُغيب".

مهازل!



ولأ وجود للقانون ولا الحقوق ولأ وجود لدولة من أساسه.

وللأسف الشديد لا وجود لشعب، مُغيب،

والتعليقات على هذا الخبر أكبر دليل على ذلك ، الكل ردَ بمسخرة وأسئلة وضحك بأموجي ، قمة الخذلان! تمرَت وإينعت نتيجة تربية أجيال الإنقاذ في خلال ثلاثين سنة، دُمرَ فيها الأنسان السودانى. — Shihab (@ShihabaldeanM1) March 13, 2023

ووضع البشير في السجن في أبريل 2019 في أعقاب ثورة أطاحت بحكمه، ووجهت عدة اتهامات للبشير منذ ذلك الحين، وحكم عليه بالسجن عامين في اتهامات بالفساد، لكنه لا يزال يحاكم في اتهامات بقتل المتظاهرين والانقلاب على السلطة في 1989.

يذكر أنه على مدى السنوات الماضية غادر البشير سجنه أكثر من مرة لتلقي العلاج، وهو حاليا نزيل المستشفى.

المصدر: RT