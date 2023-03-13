الكويت تصدر قرارا بشأن عمليات التجميل وصورها

قرر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الاثنين، منع كل أطباء التجميل من تصوير وعرض أجسام المراجعين قبل وبعد العمليات.

وبناء على القرار، سيمنع عرض صور أجسام مرضاهم "قبل وبعد" العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلزم القرار بعض أطباء جراحة التجميل في القطاع الخاص بمسح الصور غير المناسبة في وسائل التواصل بعد إقرارهم بالخطأ وتوقيع تعهد بعدم تكراره.

واستنادا للقرار الوزاري، فإن الطبيب المخالف يحال لجهاز المسؤولية الطبية وتعتبر جهة قضائية طبية.

وأكد العوضي أن الكويت تحرص على مواكبة التطور الكبير بمجال التكنولوجيا الطبية، وإقامة المؤتمرات لتبادل واكتساب الخبرات بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقا للجودة المطلوبة.

وأعرب عن ثقته في الرؤية المستقبلية لكوادر العناية المركزة واتساعها لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا التخصص لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى والاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى.

المصدر: "القبس"