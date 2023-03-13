حملة جزائرية تمنع مزادا فرنسيا من بيع مخطوط نادر للأمير عبد القادر

تمكنت حملة جزائرية من إلغاء مزاد لبيع مخطوط نادر للأمير الجزائري عبد القادر، والذي كان مقررا عرضه بمدينة فان الفرنسية، السبت 11 مارس الجاري.

وقالت صفحة الجالية الجزائرية عبر تويتر إنه بفضل تكاتف جهود الجزائريين بفرنسا تم سحب مخطوطة إسلامية تعود للأمير عبد القادر من المزاد، ونقلت الصفحة عن مسؤول دار المزادات قوله "سأضمن تسليم هذا الكتاب إلى القنصلية في نانت حتى ينتهي به المطاف في متحف في الجزائر".

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن دار المزادات الفرنسي "أنتير أونشير" أوردت عبر موقعها أن المخطوط كان لدى قبيلة جزائرية من أتباع الأمير عبد القادر، وقد استولت عليه القوات الفرنسية عام 1842، وسرقه أحد الضباط الفرنسيين.

وأشارت دار المزادات إلى أن الضابط الذي سرق المخطوط هو "الملازم بلانري، ضابط في جيش إفريقيا"، وذكرت أنه أرسله هدية إلى باريس في 29 أغسطس 1842.

وكان نشطاء جزائريون قد أطلقوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة معارضة لبيع المخطوط المسروق، مؤكدين أن مكانه متاحف الجزائر.

يذكر أن المخطوط لمؤلفه الهادي أبو سرور ابن عبد الرحمن العبادي الشافعي من القاهرة، تم إنجازه في شوال 1020 الموافق لشهر أغسطس 1620 وتم نسخه في 6 نوفمبر 1659 من طرف محمد ابن محمد ابن قاسيم ابن عيسى ابن محمد الغبريني الهادي، وهو يتحدث عن الفقه الإسلامي.

المصدر: الشروق